Sicilia, il cannolo che non rammolisce più. La scoperta è del Cnr

Si chiama «Ruggero» in onore di Ruggero II, incoronato a Palermo primo Re di Sicilia quasi mille anni fa. È il cannolo che non rammollisce a causa del rilascio dell’acqua da parte della crema di ricotta nella scorza, l’involucro del dolce siciliano famoso in tutto il mondo.

Sviluppato da un team del Cnr di Palermo, guidato da Mario Pagliaro, con l’ausilio di una piccola quantità di glicerina, un prodotto naturale usato per ricoprire la parte interna della scorza prima della farcitura, il nuovo cannolo rimane croccante e piacevole al gusto anche a distanza di 12 ore dalla farcitura. «Ancora una volta – dice Pagliaro – a rendere possibile un’importante innovazione per il sistema socieconomico della Sicilia è un bioprodotto oggi ottenuto pressoché integralmente dalle risorse biologiche». Mario Pagliaro da anni lavora alla fondazione in Sicilia di un centro di ricerca e formazione sull’energia …









Leggi la notizia completa