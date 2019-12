Salemi: aperte le procedure di gara per i lavori di manutenzione della scuola sita in contrada Ulmi

Il Comune di Salemi ha aperto le procedure per la gara di appalto per la manutenzione straordinaria della scuola Ulmi, ubicata nell’omonima contrada mettendo a disposizione la somma di 219.647 mila euro. Lavori che hanno come obiettivo quello di ottenere il certificato di agibilità dell’edificio.

A tal fine è intendimento dell’amministrazione individuare 10 operatori economici da invitare nella successiva fase di selezione ed in seduta pubblica si procederà al sorteggio, che si svolgerà il 15 gennaio 2020 all’interno dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma e-procurament della Centrale unica di Committenza Pantelleria –Ustica- Lampedusa Linosa e Salemi, collegandosi al seguente link: https://cuc-pantelleria .maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. con il seguente oggetto: Lavori di ““MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ULMI, SITA NELLA CONTRADA OMONIMA, …









