Rotatoie, orari Asu e regolamenti, tutti i punti approvati dal Consiglio comunale di Marsala

Ad avvio di seduta, presenti 23 consiglieri, il presidente Enzo Sturiano ha chiesto la collaborazione dell’Aula per trattare e votare importanti atti per la vita amministrativa dell’Ente. Lo stesso Sturiano, pertanto, ha chiesto il prelievo di ben nove punti dell’Ordine del Giorno, su cui il Consiglio si è espresso favorevolmente. La discussione ha prima avuto per oggetto il “Regolamento generale delle Entrate comunali” contenente, tra l’altro, rateizzazioni di pagamento tributi più favorevoli ai cittadini e poi la “Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019/20121” che, come ha affermato il vice sindaco Agostino Licari, consente la già prevista integrazione oraria ai contrattisti stabilizzati, nonché agli “Asu”: entrambi gli atti sono stati approvati all’unanimità.

Esito favorevole anche per i quattro debiti fuori bilancio prelevati e per un atto di indirizzo legato al









