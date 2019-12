Podismo: al via il 19° Grand Prix Sicilia di mezze maratone: tutte le date

Tutte confermate le prove dello scorso anno. La “prima” il 9 febbraio da Sant’Agata di Militello, chiusura il 20 dicembre a Ribera. A Riposto, nel mese di ottobre, si assegneranno i titoli regionali individuali assoluti e master.

Scalda i motori il 19° Grand Prix di Mezze Maratone Senior/Master che prenderà il via, il prossimo 9 febbraio da Sant’Agata di Militello, con la settima edizione della Maratonina dei Nebrodi (organizza l’Atletica Nebrodi). In tutto sono otto le prove in calendario, in pratica sono state confermate tutte le gare del 18° GP da poco chiuso.

Dopo l’esordio in terra messinese, l’appuntamento è per il primo marzo ad Agrigento con la 17a edizione della Mezza maratona della Concordia (GS Valle dei Templi). Il 22 marzo l’autodromo di Pergusa ospiterà la 10ª Mezza Maratona Città di Enna (Atletica Enna). Il 26 …









