Partanna, ordinanza del sindaco vieta i “botti” per il Capodanno

Nicolò Catania: “Mi appello al buon senso e alla civiltà dei miei concittadini”

PARTANNA – Il sindaco Nicolò Catania, con ordinanza n. 40 del 30 dicembre, ha disposto come ogni anno il divieto di fare esplodere i cosiddetti “botti” durante il periodo delle festività. Vietato quindi su tutto il territorio comunale l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio, mortaretti e razzi in vista del Capodanno alle porte. In particolare nei luoghi di aggregazione affollati, nelle aree a rischio di propagazione degli incidenti, nei pressi di scuole, condomini, ospedali, luoghi di culto, uffici pubblici e ricoveri di animali oltre a spazi pubblici quali parchi, piazze e strade. Nell’ordinanza si chiarisce anche che i botti “declassificati”, ovvero di libero commercio, possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali. Non è inoltre …









