Ondata di gelo in Sicilia. C’è la neve in provincia di Trapani

La nuova ondata di gelo di queste ore in Sicilia porta la neve anche in provincia di Trapani.

La Sicilia continua ad essere interessata da correnti molto fredde che portano a temperature inferiori alle medie stagionali ed instabilità.

Nella giornata di oggi è prevista neve anche in collina.

A Mondello il bagno del 25 dicembre è già un lontano ricordo. Neve sull’Etna e a Piano Battaglia sulle Madonie. Il Comune di Palermo attiva per le persone senza dimora il piano per l’emergenza freddo. Si può chiamare il numero 0916733432.

A Capodanno, comunque, tornerà il bel tempo.

Il Centro Metereologico Siciliano pubblica queste immagini, che si riferiscono alla neve di questa notte sulla Palermo – Mazara del Vallo.











