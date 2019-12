Omicidio a Palermo. Zio uccide per errore il nipote. E i parenti depistano le indagini

Lo zio uccide il nipote, per sbaglio. Accade a Palermo. E i parenti, anzichè aiutare la vittima, che poteva essere salvata, depistano le indagini della polizia, per evitare l’arresto del parente.

Per l’omicidio di Francesco Paolo Lombardino, carpentiere di 47 anni, avvenuto venerdì scorso, la Squadra Mobile ha eseguito un fermo nei confronti di Giuseppe Lombardino, 62 anni, zio della vittima. Il delitto per “questioni legate al consumo di stupefacenti”. Un omicidio “per sbaglio”, visto che il bersaglio era un altro uomo: Carmelo Testagrossa. Ma la cosa più eclatante è il depistaggio dei parenti.

“Gli inquirenti hanno chiarito i contorni di una vicenda che era diventata un vero e proprio rompicapo a causa, sostiene la Questura in una nota, di “informazioni false e reticenti, che hanno reso difficile persino la scoperta del luogo dove l’assassinio era accaduto”. Gli investigatori, però, con un paziente lavoro di …









