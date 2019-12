Nel Pacifico primi a brindare al 2020, gli ultimi a Samoa

Il Capodanno 13 ore prima dell’Italia, 11 ore dopo in Polinesia

I primi e gli ultimi al mondo a brindare al nuovo anno saranno gli abitanti di piccole isole del Pacifico: il 2020 inizierà, 13 ore prima che in Italia, a Kiritimati (o Christmas Island) dove passa la linea internazionale del cambiamento di data, tracciato immaginario istituito nel 1884. Gli ultimi a rimanere nel 2019 saranno invece gli abitanti delle isole Samoa, atollo della Polinesia che festeggeranno 11 ore dopo l’Italia con pittoresche feste sulla spiaggia.

Tra i tanti luoghi del mondo che, uno dopo l’altro, saluteranno il 2020 prima degli italiani c’è Auckland in Nuova Zelanda, che è la prima grande città a dare il benvenuto al nuovo anno stappando le bottiglie ben 13 ore prima di quando la festa scatterà in Italia. Poi toccherà a Sydney (11 ore prima) dove, come tradizione, è atteso un mega …









Leggi la notizia completa