Mazara, Pesca, Adamo (Federpesca): “un disastro la decisione Ue su taglio giornate in mare, rischiamo la chiusura”

“Dopo i sequestri di pescherecci, anche il taglio di giornate lavorative per i pescatori italiani che favorirà i Paesi rivieraschi del Mediterraneo: con questo andazzo la marineria siciliana e non solo rischia di chiudere”. A dirlo è Santino Adamo, delegato di Federpesca a Mazara del Vallo che lo scorso 19 dicembre ha incontrato, con i vertici della federazione, il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova. “Questo intervento della Unione europea – aggiunge – aggraverà ulteriormente la nostra condizione, nonostante da mesi chiediamo a Bruxelles di intervenire nei rapporti con le autorità libiche o tunisine nel mezzo del Mediterraneo”.

Dal primo gennaio 2020 l’Unione Europea, infatti, cambia le regole per la pesca a strascico nel Mediterraneo occidentale di sei specie molto apprezzate in Italia: …









