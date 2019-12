Come anticipato con nota stampa del 20 dicembre, domani, 31 dicembre, a Mazara del Vallo sarà effettuato il solo servizio di raccolta differenziata vetro (si dovranno esporre i soli mastelli di colore verde a partire dalla serata di oggi). Non saranno inoltre effettuati servizi di raccolta differenziata nei giorni 1 e 6 gennaio in quanto festivi.L’articolo Mazara: domani solo raccolta del vetro. Stop alla differenziata l’1 e il 6 gennaio proviene da Itaca Notizie.









Leggi la notizia completa