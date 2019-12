Qualcuno ha pensato di aggiungere nuove decorazioni agli addobbi natalizi già installati in via Roma, a Marsala, per queste festività.

Non solo stelle, luminarie e fiocchi rossi. Sugli alberi di via Roma ci sono anche delle salsicce… Saranno avanzate dai pranzi e dalle cene di Natale, magari. Fatto sta che qualcuno ha pensato di lasciare delle salsicce appese ad un albero di via Roma, come a voler aggiungere delle decorazioni più… succulenti, alle già note decorazioni natalizie.











