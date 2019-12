Marsala, a fuoco un furgone in Via Mazara. Le immagini

Notte di paura a Marsala, in Via Mazara. Verso mezzanotte, infatti, ha preso fuoco un furgone posteggiato sulla strada, vicino ad un condominio, all’altezza della Elettroingross.

Siamo nel primo tratto di Via Mazara.

Sono stati subito chiamati i vigili del fuoco, che sono intervenuti dal vicino distaccamento di Corso Calatafimi.

Secondo le immagini, che potete vedere in questo articolo, il furgone che ha preso fuoco è della ditta “Cr” che si occupa di termoidraulica. Ignote le cause dell’incendio, che ha distrutto la parte anteriore del furgone e avrebbe potuto danneggiare anche le altre auto posteggiate.









