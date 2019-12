Madonie coperte di bianco. Questa volta è neve dolce neve. Nella notte fiocchi anche sull’A-29

Non è tardata ad arrivare la neve sui paesi delle Madonie. Da questa notte abbondanti nevicate hanno dato spazio al freddo che da qualche giorno ha evidenziato le basse temperature. I comuni hanno attivato i propri mezzi spargisale e da ieri hanno messo al riparo eventuali problemi lungo le strade , anticipando la prevista nevicata di questa notte, facendo sì che da questa mattina si potesse transitare con i dovuti mezzi di protezione.

Da Polizzi Generosa a Gangi, è interessato tutto il territorio, così come dal versante della SS643 percorribile con le dovute cautele. Aria frizzantina e temperature che si aggirano tra lo 0°C – 3°C e gelo che si nota sopratutto nelle zone montane più alte. Piano Battaglia coperta di neve dunque e mezzi della Città Metropolitana che hanno lavorato in questi giorni per rendere viabile il tratto montano.

Neve nella notte anche su …









Leggi la notizia completa