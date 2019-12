Le liti in consiglio, la compostezza di Di Girolamo. Il 2019 della politica marsalese

Siamo sul finire dell’anno, un 2019 che passerà la palla a nuovi impegni politici a Marsala.

Il 2020, anno bisesto, sarà l’anno della campagna elettorale a Marsala, maggio dovrebbe essere il mese in cui i cittadini saranno chiamati al voto. Tanti i volti che da settembre ad oggi si sono presi la scena, hanno paventato candidature, hanno scommesso anche con coraggio su se stessi.

Ma come ogni fine dell’anno è tempo di tirare le somme. E cercare di rispondere alla domanda: Che 2019 è stato per la politica marsalese?

L’amministrazione ha fatto del suo, il sindaco Alberto Di Girolamo ha rincorso i fondi europei, ha lavorato e ottenuto vari finanziamenti, comodo dietro la sua scrivania non c’è mai stato.

Ha incassato diversi colpi, sempre con garbo e con altissimo profilo istituzionale. E di questi tempi non è facile. Gli attacchi sono stati …









