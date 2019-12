[Kart] Karting Sicilia premia i suoi campioni 2019

A Enna domenica 5 gennaio in programma una giornata di festa per i piloti e i team che hanno reso fantastica la stagione appena conclusa

Sarà anche quest’anno il centralissimo Hotel Palace Federico II di Enna Bassa ad ospitare la premiazione di karting Sicilia. Gli organizzatori, infatti hanno voluto offrire il massimo confort e la giusta location per favorire l’arrivo di tutti i premiati, degli accompagnatori e di chi, da semplice appassionato, vorrà partecipare a questo evento in cui tra l’altro saranno esposti tutti i programmi per la stagione successiva. In particolare è già fissata la data per l’inizio delle ostilità in pista il 26 gennaio a Melilli con la prima prova del campionato regionale ACI SPORT, mentre si dovrà attendere il 15 marzo per cominciare l’avventura dei circuiti cittadini con la prova di Palermo.

