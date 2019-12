Ignoti avevano danneggiato l’inferriata di Padre Pio. Salvo Leone l’ha sistemata a sue spese

Una comunità che si rispetti è fatta di tante piccole azioni positive che contribuiscono a far cambiare le cose. Perché anche gli idioti, che non hanno rispetto per il bene della collettività, prima o poi finiranno per arrendersi davanti alle buone azioni portate avanti da chi si spende per migliorarla la nostra comunità. Nelle scorse settimane ignoti avevano danneggiato l’inferriata che protegge l’altare e la statua dedicata a Padre Pio da Pietrelcina che sorgono nel piazzale Nino Bixio. Un artigiano castelvetranese, Salvatore Leone che produce e lavora prodotti siderurgici, da sempre devoto al santo, ha deciso di sistemare l’area a sue spese. Ha chiesto l’autorizzazione al sindaco Enzo Alfano che ha concesso il permesso di poter lavorare sull’inferriata e lo stesso Leone ha provveduto ad effettuare i lavori senza alcun costo per le casse comunali. …









