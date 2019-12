I parlamentari del Movimento Cinque Stelle che nel 2019 non hanno restituito nulla

Ecco i grillini che, come Fioramonti, non hanno rimborsato nulla al Movimento nel corso del 2019 (elenco preparato da Gianluigi Paragone): Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, «che lo hanno anche fatto ministro», Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas, Giarrusso. E la Nesci, che si voleva candidare in Calabria.

Carla Ruocco, che vuole andare a fare la presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche, è ferma a tre mensilità. La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo è ferma a due mesi.

Nell’elenco c’è anche la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ferma a 5 mensilità, così come la presidente della commissione Esteri alla Camera, Marta Grande, che non versa dall’inizio del 2019, mentre sono in ritardo il viceministro Stefano Buffagni, fermo ad agosto, Vito Crimi e l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, entrambi con le ultime restituzioni …









