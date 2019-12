I giovani di Sicilia e Veneto a confronto per immaginare una nuova Italia

In questi giorni la Sicilia è piena di ragazzi siciliani che risiedono al nord, ne abbiamo approfittato per sentire da loro cosa si prova ad essere siciliani al nord e contemporaneamente “nordisti” in Sicilia. Ci risponde un ragazzo Veneto di madre siciliana.

Ti senti più siciliano o veneto?

Come già avrai potuto capire mi sento siciliano,anche se il Veneto mi ha dato tanto,io mi definisco un siciliano intrappolato nella regione sbagliata.

Perchè ti reputi un siciliano?

Intanto perchè mia madre è siciliana e poi perchè mi sono innamorato della Sicilia tanto da considerarla la mia terra,questa regione istaura un rapporto intimo con chiunque la visiti.

Cos’è che non ti fa sentire pienamente Veneto?

Non mi sento pienamente veneto per il forte fenomeno di esclusione più accentuato rispetto alla Sicilia.Le persone essendo esageratamente fiscali risultano spesso antipatiche e poco …









