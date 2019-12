I fatti del 2019. L’operazione “Scrigno”, gli arresti di Ruggirello, i Virga e Orlando

Mafia, affari, politica e pacchetti di voti. C’è tutto questo alla base della più importante operazione antimafia dell’anno “Scrigno”, e sicuramente tra i fatti più rilevanti del 2019.

Scrigno ha coinvolto pezzi della mafia locale con esponenti politici come l’onorevole Paolo Ruggirello del PD e l’ex assessore al Comune di Trapani Ivana Inferrera, arrestati assieme agli esponenti della criminalità organizzata, tra i quali i figli del boss ergostolano Vincenzo Virga, Pietro e Francesco.

Tra i 24 arrestati anche l’ex assessore Ivana Inferrera di Trapani e suo marito Ninni D’Aguanno per voto di scambio politico mafioso. Stessa accusa per l’ex consigliere comunale di Erice Giovanni Maltese.

Eccellenti i nomi “mafiosi” coinvolti nell’inchiesta. C’è ad esempio Carmelo Salerno, della famiglia mafiosa di Paceco. C’è anche Franco Orlando, che Tp24.it in un’inchiesta pubblicata un anno fa aveva già indicato come il reggente della famiglia mafiosa …









Leggi la notizia completa