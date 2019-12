Federfarma: A Palermo 2 diabetici su 3 seguono poco la terapia

PALERMO – A Palermo e provincia un paziente diabetico su tre (pari al 34%) presenta una bassa aderenza alla terapia prescritta dal medico, cioe’ segue poco correttamente e ad intermittenza la cura che serve a tenere sotto controllo la glicemia. E un altro 35% ha un’aderenza media. È l’allarmante risultato provinciale di ‘DiaDay 2019′, la campagna di monitoraggio gratuito in farmacia organizzata da Federfarma su tutto il territorio nazionale e che ha visto a Palermo e provincia il coinvolgimento di 138 farmacie, nelle quali 333 pazienti diabetici si sono sottoposti a verifica attraverso la compilazione di un questionario.

È emerso, quindi, che il 69% dei pazienti monitorati (sei punti in piu’ del 63% medio nazionale) non rispetta la cura, andando incontro al rischio di peggiorare o di contrarre gravi malattie correlate a questa diffusa patologia.

"Se si considera che in questa provincia i diabetici noti al Sistema …









