Edilizia privata, arriva il bonus facciate

Per i contribuenti proprietari di casa l’ultima Manovra mantiene tutti i bonus casa già in atto nel 2019 e ne aggiunge uno nuovo, il bonus facciate, un super bonus al 90% per i lavori edilizi realizzati per il mantenimento e per migliorare l’efficienza degli esterni degli immobili.

Il superbonus, secondo le stime della relazione alla legge di Bilancio, dovrebbe mettere in circolo investimenti da 4 miliardi di euro. Una cifra tutt’altro che incongrua visto che nel 2018 il bonus per l’efficientamento energetico contribuì alla crescita economica per 3,3 miliardi di euro.

Esaminiamo di seguito tutti i bonus destinati alla casa compreso anche il bonus giardini che è stato prorogato con il Milleproroghe. Per tutti i bonus la detrazione è spalmata su 10 anni, tranne che per il SISMA BONUS per il quale è previsto che la detrazione sia recuperata in 5 anni.

BONUS FACCIATE 90% – Il nuovo bonus avrà un …









