Domani all’ex Stabilimento Florio a Favignana il tradizionale concerto di Capodanno

Grande attesa a Favignana per il Concerto di Capodanno del Corpo Bandistico “M° Giuseppe Beninati”, diretto dal maestro Silvio Barbara, che si svolgerà domani, martedì 31 dicembre, alle ore 16 all’ex Stabilimento Florio, mentre continuano alle Isole Egadi le iniziative inserite nel cartellone di eventi per il periodo natalizio e le festività di fine anno, che tutti i giorni regalano agli isolani dell’Arcipelago e a quanti scelgono di visitare le Egadi in questo periodo, numerosi appuntamenti dedicati ai più piccoli ma anche alle famiglie.

Come da tradizione, domani verranno proposti brani noti di successo dei concerti della Banda, dal classico, al pop, dal jazz allo swing.

Un appuntamento immancabile ormai dal 2015, al termine del quale ci sarà un brindisi augurale per il 2020 che sta per arrivare. In programma alcuni dei brani che hanno riscosso più successo durante i concerti …









