Da Greta a Rita, le dieci donne che hanno segnato il decennio

Dieci donne per dieci anni. Dieci nomi di donne rivoluzionarie, libere e battagliere per celebrare un decennio che si sta concludendo, contrassegnato da grandi cambiamenti ma anche da aberranti fatti di cronaca, da “stragi di donne” che hanno pagato con la vita la loro ricerca di libertà. Qualcosa o tutto sta cambiando e ho preferito iniziare il ricordo da questo ancora in corso, facendo un salto nel tempo a ritroso, un “amarcord” per scandagliare il presente che ci siamo lasciati alle spalle.

N.B. Ben sapendo che un decennio si calcola iniziando dallo 0 finale fino al 9, ho aggiunto anche il 2009 per ricordare Rita Levi Montalcini la “donna” per eccellenza che proprio in quell’anno ha celebrato i suoi 100 anni. Donna libera e moderna, scienziata e filosofa ha segnato un secolo e non un solo decennio.

Nel 2019, due sono state le donne simbolo. …









Leggi la notizia completa