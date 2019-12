Castelvetrano, su youtube il nuovo singolo del rapper “Maso” – Simone Li Basci

Pubblicato su YouTube il nuovo video del giovane rapper di Marinella di Selinunte, Simone Li Basci, in arte “Maso”. “Volo Volo” è il titolo del mio nuovo singolo girato al Luna Park più grande della Germania. Come location del video è stato selezionato infatti l’Hamburger Dom, o localmente semplicemente Dom, una grande fiera di giostre che si tiene tre volte l’anno nella zona di Heiligengeistfeld nella città tedesca di Amburgo.

“La fiera – riporta CastelvetranoSelinunte – si svolge in primavera, estate ed autunno ed attrae in totale circa dieci milioni di visitatori, risultando la più grande e più lunga (91 giorni all’anno) fiera di giostre della Germania. Il nuovo video è targato dall’etichetta discografica “AlleyMusic” e le riprese sono state girate e curate da “Frank Falletta” noto videomaker palermitano. …









Leggi la notizia completa