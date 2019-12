Capodanno 2020, gli artisti di Rmc 101 in tutta la provincia di Trapani e non solo

Da Marsala a Milano, i deejay e gli artisti di Rmc 101 in giro per la provincia di Trapani, e non solo, per la notte di Capodanno.

Il 2020 in molte discoteche e piazze della provincia di Trapani, a anche fuori dai confini regionali, comincerà con la musica e l’intrattenimento delle voci della radio più ascoltata in provincia di Trapani. Rmc 101 come ogni anno sarà protagonista della notte più lunga.

Al Baglio Basile di Petrosino ci saranno dj Marietto, Cristian Dell’edera, Antonio Mistretta, Dario Bonafede, Walterino e Ezio Gerardi.

Miki sarà la voce della festa dell’Armony a Marsala, mentre Giro Orlando a Villa Favorita.

Vittoria Abbenante sarà la voce della piazza di Alcamo. Isa con la sua band suonerà in piazza a Valderice. Gli Extralarge al Bingo di Marsala, Maurizio Campo girerà i dischi all’Enoteca Comunale sempre a Marsala.

