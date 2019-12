Botti vietati a Capodanno anche a Castelvetrano, emessa ordinanza sindacale

Il vice sindaco Biagio Virzi, in assenza del sindaco che è fuori sede, ha firmato un’ordinanza che vieta fino al prossimo 6 gennaio 2020, su tutto il territorio comunale, di accendere, lanciare e sparare fuochi d’artificio, mortaretti, petardi e oggetti simili in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, nonché negli spazi pubblici quali parchi, piazze e strade transitabili da persone.

Il provvedimento, che ha l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, oltre che quello di evitare disagi e stress alle persone e agli animali, impone altresì il divieto di raccogliere eventuali oggetti inesplosi e di affidare a soggetti minorenni prodotti che richiedano una certa perizia nel loro utilizzo, comportando situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

La violazione delle prescrizioni impartite dall’ordinanza, fatta salva l’eventuale rilevanza penale dell’illecito, comporterà l& …









Leggi la notizia completa