Aperto a capodanno, il presepe vivente a palazzo Quidera

Il Presepe Vivente a Palazzo Quidera (via Garibaldi,40) nel pieno centro storico di Castelvetrano sarà aperto straordinariamente anche il giorno di Capodanno 1º gennaio 2020. Questo grazie alla grande disponibilità e sensibilità dei numerosi figuranti dell’Associazione del Corteo Storico di Santa Rita, che vogliono regalare al territorio un momento di serenità e di distensione sopratutto i giorni di festa, così come lo è stato il giorno di Natale.

Un Presepe ricco e suggestivo – quello di Palazzo Quidera – che ricrea antichi mestieri, scene di vita quotidiana e sapori della tradizione in un percorso che accompagna i visitatori tra le bellezze architettoniche di Palazzo Quidera, con momenti dedicati alle degustazioni.

Accompagnati dai figuranti, i visitatori torneranno indietro nel tempo trasformandosi in testimoni degli eventi narrati nei Vangeli, in un viaggio emozionante che li condurrà fin nella grotta di Betlemme,dove il Dio fatto …









