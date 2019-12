VIDEO – Basket, successo per la seconda edizione del torneo di Natale AIL

Grande successo per la seconda edizione del Torneo di Natale AIL svoltosi ieri pomeriggio al PalaVirtus.

Lo scopo era quello di raccogliere fondi per l’associazione Italiana contro le leucemie linfomi e mieloma, pienamente raggiunto anche quest’anno. Ottima affluenza di pubblico per l’intero pomeriggio, che ha visto sul campo 3 squadre: Drepanum Granata, Pallacanestro Erice e Virtus Trapani under 18. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, che ovviamente ripeteranno l’evento anche nel prossimo anno.









