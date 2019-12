Una tigre di Sumatra cattura e uccide una giovane donna.

Un esemplare ha preso la donna di 30 anni che ha morso a morte e fatta a pezzi. I suoi resti sono stati scoperti in un luogo di balneazione pubblico nella regione di Muara Enim. Considerata seriamente a rischio di estinzione a causa della riduzione del suo habitat e della caccia di frodo.

Considerata seriamente a rischio di estinzione a causa della riduzione del suo habitat e della caccia di frodo, una tigre, sabato 28 dicembre, ha attaccato e ucciso una donna sull’isola indonesiana di Sumatra mentre faceva una doccia all’aperto a 100 metri da casa sua. Scientificamente chiamata Panthera Tigris Sumatrae, la tigre di Sumatra vede governo e Ong, come il WWF seriamente impegnati per la protezione di una popolazione di animali che continua a ridursi. Secondo il rapporto 2004 del WWF, il numero delle tigri di Sumatra non superava i 400 esemplari, ma nel 2007 la popolazione non poteva superare …









