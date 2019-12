Un Capodanno diverso a Marsala, per i diritti di tutti

di Katia Regina

Cosa c’entra il Capodanno con l’articolo 3 della nostra Costituzione?

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…

Recita la prima parte di questo articolo, eppure periodicamente episodi di razzismo e di intolleranza sembrano metterlo in discussione, e dovrebbe essere compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale… ma quando questo non accade bisogna scendere in piazza, costituire comitati e marciare pacificamente per ricordare l’esistenza di questo articolo.

Ebbene, a Marsala, lo scorso mese di agosto si è svolta la Prima Marcia dei Diritti, un corteo che ha visto la partecipazione di oltre cinquemila cittadini, una sfilata multicolore organizzata da diverse associazioni. Capofila dell’iniziativa l’associazione Arcobaleno guidata da Sebastiano Grasso, …









