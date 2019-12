Trapani, il consiglio comunale approva la mozione per la cittadinanza onoraria alla Segre

Trapani è stato il primo Comune a presentare una mozione per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, la mozione è della consigliera Marzia Patti, ma è stato solo l’ultimo Consiglio comunale a trattarla e mell’ultima seduta l’ha approvata all’unanimità.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione «Punto Dritto» che ha avuto adesione da 22 Comuni della provincia. Un cerchio che, quindi, si chiude. L’amministrazione ha già confermato che intende dare seguito alla mozione, conferendo alla senatrice a vita la cittadinanza onoraria. In consiglio c’è stata una pioggia di solidarietà per la Segre, scampata all’Olocausto. Anche l’amministrazione comunale è stata presente alla manifestazione «I Comuni Italiani per la memoria contro l’odio e il razzismo» tenutasi a Milano lo scorso 10 dicembre.









