Trapani: il caso delle sorelle Fonte. Cosa hanno visto la sera dell’omicidio Rostagno/2

Continuiamo anche oggi il racconto della vicenda delle sorelle Fonte, Silvana ed Emilia Francesca, (qui potete leggere la prima parte) chiamate a testimoniare al processo Rostagno e protagoniste di un procedimento giudiziario – nel quale si sono costituite parte civile -, nei confronti dell’avvocato Nino Marino, condannato per diffamazione per averle accusate di aver mentito al processo per difendere il padre, Domenico Fonte, definito dallo stesso Marino, un “pericoloso mafioso”, assieme al fidanzato di una delle due sorelle, Giuseppe Candela.

Oggi approfondiremo nello specifico ciò che è emerso nel corso del processo Rostagno riguardo alla testimonianza delle due sorelle Fonte che la sera del 26 settembre del 1988 hanno assistito, poco prima dell’omicidio del giornalista e sociologo, al passaggio dell’auto dello stesso Rostagno, e di altre due auto.

Testimonianza autentica – Sulla autenticità della loro testimonianza i giudici non hanno dubbi …









Leggi la notizia completa