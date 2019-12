Sicilia, donna muore mentre passeggia sul lungomare

Una donna è morta per un malore, mentre passeggiava sul lungomare. Accade in Sicila, a Palermo.

A vedere la donna svenuta per terra sono stati alcuni ciclisti nella zona dell’Addaura. I giovani hanno chiamato subito i soccorsi.

I sanitari del 118 hanno trasportato la donna di 51 anni in ospedale dove è morta. Inizialmente sembrava che la donna potesse essere rimasta vittima di un incidente stradale.

Una possibilità esclusa dall’ispezione sul corpo. A causare la morte sarebbe stato un malessere. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.









Leggi la notizia completa