Serie B, il Trapani sprofonda in casa del Crotone. Crisi senza fine per i granata

Il Trapani non sa più vincere: dopo i pareggi contro Pescara e Perugia, che avevano fatto ben sperare, è arrivata la decima sconfitta in diciannove partite di campionato. Ad ottenere i tre punti questa volta è stato il Crotone, che con un secco 3-0 si è sbarazzato dei granata rimanendo saldo al terzo posto. Il Trapani invece continua a navigare in bassa classifica al penultimo posto e di questo passo la salvezza è sempre di più un miraggio.

LA CRONACA

Ritmi blandi e prima frazione di gioco priva di emozioni con le due squadre incapaci di creare occasioni da gol. Il Crotone è parso più intraprendente, ma gli ospiti hanno neutralizzato ogni possibile pericolo, senza però riuscire ad affacciarsi pericolosamente in area avversaria.

La ripresa invece inizia subito col botto: dopo appena tre minuti, al 48′, un lancio lungo di Barberis coglie di sorpresa la …









Leggi la notizia completa