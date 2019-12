Partanna, concerto di Natale a cura dell’Associazione “ Kabalevsky”

Questa sera alle ore 19, 00, presso l’ex Monastero delle Benedettine, l’Associazione Culturale Musicale “ Dmitry Kabalevsky”, presieduta dal maestro Michele Allegro, presenterà il terzo ed ultimo “Concerto di Natale” . L’appuntamento serale sarà interamente dedicato alla musica per sax e pianoforte e ad esibirsi saranno il maestro Fabio Cannella al sax e Maria Agnesse Augello al piano.

Il riberese Fabio Cannella è un giovane musicista che, maturato sotto la guida del maestro Gaetano Costa, ha suonato con la “Filarmonica Rossini” di Firenze, con la “Street Band”, con l’Orchestradi Fiati Siciliani etc . Nel 2007 inizia una stretta collaborazione con la pianista Eleonora Ardizzone con la quale esegue composizioni di Piazzolla, Girotto e Aires Tango. rilette in chiave intimamente personale. La sua versatilità musicale lo porta a collaborare con diversi artisti in performance …









