Pantelleria: massima cautela nell’uso dei fuochi d’artificio

INNANZITUTTO, NON COMPRARE BOTTI ILLEGALI.

In ogni caso, mi rivolgo al buon senso di ogni cittadino perché si evitino situazioni pericolose per la propria e l’altrui incolumità.

I fuochi d’artificio benché legali e utilizzati per un evento festoso quale l’arrivo del nuovo anno, sono pur sempre prodotti che esplodono e come tali pericolosi e imprevedibili, quindi da trattare con la massima attenzione.

E’ importante non raccogliere materiale inesploso da terra, NON FAR USARE AI BAMBINI I PRODOTTI PIROTECNICI, tenere al riparo gli animali domestici durante l’utilizzo dei fuochi. Lanciare i fuochi d’artificio distanti dalle persone, non utilizzarli in luoghi chiusi, non direzionarli verso le abitazioni e comunque non rivolti verso zone buie.

Si raccomanda di raccogliere i fuochi esplosi in modo tale da evitare l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

