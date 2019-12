Mazara, brutto incidente tra due auto e un pulmino sulla SS115. Ferita una donna

Alla fine è andata bene ma poteva avere delle conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto ieri tra la via Ponte San Lorenzo e via Martiri delle Foibe a Mazara del Vallo lungo la statale 115.

Tre i mezzi coinvolti, due auto, una Fiat Panda e una Opel Adam e un pulmino per il trasporto persone della Iveco. Ad avere la peggio una 26enne che era al volante della Panda. Per estrarla dall’auto che si è ribaltata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Illeso il conducente di 60 anni del mezzo di trasporto che, proveniene dall’A29 era diretto a Marsala.

Anche l’altro uomo a bordo dell’utilitaria è rimasto illeso e ha proseguito il suo viaggio per l’aeroporto di Palermo, dove era diretto, con un’altra auto. Le condizioni della ragazza hanno destato subito una certa preoccupazione, i sanitari del 118 l’hanno trasferita immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello”. Le sue …









