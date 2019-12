L’assessore Manlio Messina: “Brand e programmazione per rilanciare il turismo in Sicilia”

Un irriducibile ottimista. Questo il ritratto più che abbozzato del giovane assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo, Manlio Messina, chiamato in causa a Birgi per testimoniare l’impegno del governo nei confronti dell’aeroporto “Vincenzo Florio”. «Le colpe dell’arretratezza e della crisi arrivano da molto lontano ma noi dobbiamo usare la parola ottimismo per uscirne. Questa è la dimensione plastica della collaborazione fra le istituzioni che, in sinergia, a prescindere dal colore politico, ottengono risultati per il territorio». Mentre fuori imperversa la bufera, dunque, dobbiamo credere che un rilancio siciliano è possibile, a partire dal nostro aeroporto. Messina, uomo favorito da Giorgia Meloni, già coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, è stato nominato assessore lo scorso luglio dal presidente Musumeci al posto di Sandro Pappalardo, che si era dimesso a giugno.

