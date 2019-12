KO Sigel. Come all’andata Baronissi ne esce fuori con i punti del suo attaccante principe

All’interno di una competizione o nel tentativo di raggiungere un traguardo ci può essere un solo vincitore“. Questo pomeriggio a Marsala, con le dovute proporzioni, più o meno è accaduto ciò. Ad affrontarsi nell’arena del “PalaBellina, due impaurite formazioni, Marsala e Baronissi, con enormi difficoltà e nel pieno della bagarre salvezza, con labili certezze scaturite dagli scivoloni stagionali precedenti. Nel match valevole per la 15^giornata di A2 la spunta Baronissi per pochi punti nel quinto ed ultimo gioco con una Esdelle tirata a lucido, opposto trentacinquenne già protagonista nella gara di andata a Pontecagnano Faiano.

Ma si diceva, ha prevalso quindi la paura di vincere e ne sono la prova gli infiniti errori dalla linea del servizio, un fondamentale che nel volley è riconosciuto come la prima azione d’attacco. Le emozioni, certamente, non si sono sprecate …









