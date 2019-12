I fatti del 2019: Emanuele, Giuseppe, Salvatore e tutte le altre vittime della strada

Tra i fatti del 2019 c’è, purtroppo, anche il drammatico bilancio degli incidenti stradali che si sono verificati in tutta la provincia di Trapani, e generale anche in tutta la Sicilia.

Qui di seguito il ricordo delle tanti giovani vite spezzate, nella speranza che serva da monito affinchè tutti gli enti preposti si impegnino a garantire la sicurezza nelle strade, per quella che è la loro competenza, e che tutti: automobilisti, motociclisti e in generale tutti coloro che usufruiscono delle strade, lo facciano in maniera consapevole, guidando senza bere e senza fare uso di droghe, nel rispetto del codice della strada, della propria vita e di quella degli altri.

Incidente mortale a Castelvetrano: perde la vita Emanuele Conti – Incidente mortale a Castelvetrano. La tragedia è avvenuta la scorsa notte a Marinella di Selinunte. Un uomo di 38 anni, Emanuele Conti, è morto in un incidente stradale avvenuto …









