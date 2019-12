Emigrazione giovanile, “Si Resti Arrinesci” in corteo in decine di comuni Siciliani

Marsala, Mazara, Salemi, Gela, Agrigento, S. Biagio Platani, Catania e Messina, Bagheria, Petralia Soprana, sono questi alcuni dei comuni siciliani che hanno visto manifestare il movimento “Si Resti, Arrinesci”. La campagna continua. Ieri in decine di comuni e piccoli borghi siciliani le diverse comunità hanno dato vita ad una fiaccolata per mantenere alta l’attenzione di tutta la società siciliana sul grave problema dell’emigrazione giovanile forzata dall’isola e per sollecitare ancora una volta le istituzioni nell’avviare un processo reale di risoluzione della problematica.

“Addumamu i luci pi farinni abbiriri” questo lo slogan dell’iniziativa. A Palermo hanno sfilato per le vie del centro, come negli altri comuni in cui si è svolta la fiaccolata.

Non mollano la presa i siciliani di Si Resti, Arrinesci e colgono, dunque, ogni occasione per mantenere la questione al centro del dibattito pubblico …









