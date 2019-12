Cenone di San Silvestro: l’inaspettata Unione che sorprenderà

Nuovo appuntamento settimanale con la rubrica ideata da PrimaPagina: “La ricetta della Domenica”. Altro antipasto quello che vi proponiamo oggi dopo i cornettini salati. Tra lecito scetticismo e curiosità, un piatto da proporre durante queste festività è quello dell’aringa con le arance. Ecco gli ingredienti.

3 arance

300 gr di Aringa affumicata

1 Finocchio

Pepe nero q.b.

Procedimento.

Sbucciare le arance e tagliarle a cubetti; dopodiché aggiungerli a al finocchio affettato finemente.

Infine, tagliare a cubetti più piccoli l’aringa affumicata e spolverare leggermente con il pepe nero.

Disporre, su un piatto piano, i cubetti di aringa circondati dalla insalata di arance e finocchio (come in foto), o semplicemente mescolare tutti gli ingredienti come un’insalata. Servire il piatto appena preparato o lasciarlo riposare in frigorifero per 15 minuti.

Questa, e tante altre curiosità culinarie, sulla pagina Instagram: GlutenFree4Sisters









