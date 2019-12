Castelvetrano: minaccia di morte dei Carabinieri. Per Rosa Di Maio pena da ridefinire

Annullamento della sentenza d’appello, con rinvio a diversa sezione della Corte d’appello di Palermo, ma soltanto per la rideterminazione della pena. E’ quanto ha sentenziato la Cassazione nel processo alla 48enne pluripregiudicata castelvetranese Rosa Di Maio, condannata in secondo grado ad un anno, 5 mesi e 20 giorni di carcere per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali all’appuntato dei carabinieri Giuseppe Barcellona e minaccia di morte al brigadiere capo Angelo Catalano e ai suoi familiari.

Ma anche per minacce e lesioni alla compaesana Giulia Triolo. Ma per questi ultimi reati, la Suprema Corte ha dichiarato la “improcedibilità per mancanza di querela” da parte della Triolo. I reati contro l’appuntato Barcellona (il militare subì ferite giudicate dai medici guaribili in 7 giorni) la Di Maio li ha commessi in concorso con il suo compagno, Vincenzo Randazzo, 52 anni, anche lui volto …









