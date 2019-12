Campobello, colpo fallito al distributore di carburante della statale 115

Hanno cercato di sradicare la colonnina del self service di una stazione di servizio, sulla strada statale 115, a Campobello di Mazara. I malviventi hanno cercato con un furgone, un Ducato Bianco, di portare via la colonnina del distributore automatico.

Il colpo però non è andato a segno perché ad un certo punto, non si sa per quale motivo, ma forse perché qualcuno si sarà accorto di cosa stava accadendo, i ladri hanno abbandondato l’area di servizio, senza riuscire a portarsi via la macchinetta dei soldi.

Su quanto accaduto indagano i carabineri della Compagnia di Mazara del Vallo e i colleghi della stazione di Campobello di Mazara, ai quali si è aggiunta anche una squadra della Sezione investigativa scientifica, inviata dal comando provinciale, per i rilievi di eventuali impronte ed elementi utili alle indagini.











