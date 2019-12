Boom di passeggeri all’aeroporto di Palermo, nel 2019 oltre 7 milioni

Aumentano i passeggeri che per le vacanze natalizie, dal 21 dicembre 2018 al 7 gennaio 2020, hanno scelto di viaggiare da e per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Per il periodo sono previsti 2.294 movimenti (circa 210 in più del 2018) che faranno impennare il numero totale dei passeggeri di 312mila, 24.400 viaggiatori in più dello stesso periodo a cavallo tra il 2018 e il 2019. Anche la previsione di chiusura dell’anno in corso fa registrare un aumento percentuale di circa il 6% e una previsione di passeggeri totali di 7 milioni. Dalle stime elaborate dall’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, i passeggeri crescono del 6%, quasi il doppio della crescita media a livello nazionale, fino a raggiungere il tetto dei sette milioni. Anche sul versante del numero di voli effettuati dalle due piste del Falcone Borsellino si registrano dati più che positivi: in totale …









