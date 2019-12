Basket, Trapani supera Scafati 89-88 con il cuore e gli attributi

La Pallacanestro Trapani batte 89-88 la Givova Scafati in una partita emozionante come poche altre.

Primo quarto con i granata che partono con Renzi, Spizzichini, Mollura, Corbett e Palermo in quintetto vista l’assenza per infortunio di Goins. Subito aggressiva la 2B Control che grazie alla miglior precisione al tiro ed alla mano calda di Mollura e Spizzichini (rispettivamente 8 e 7 punti nei primi 10 minuti), conduce 21-18 al primo riposo. Partita piena di falli, che scatenano la panchina granata con coach Parente al quale viene sanzionato un fallo tecnico. Problemi per Bonacini, che prende una brutta botta alla spalla ed è costretto a lasciare il campo fino al secondo tempo. Scafati mette la testa avanti al 15′ sul 28-31. Trapani però reagisce in maniera molto ordinata e grazie agli 11 punti di Corbett nel secondo quarto riesce a tornare negli spogliatoi avanti di 3 punti, 49-46.

Nella ripresa, i granata subiscono …









Leggi la notizia completa