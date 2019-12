Arriva in Sicilia la nave Alan Kurdi. Ha salvato in mare 32 persone

Natale a lieto fine per 32 persone, soccorse in mare dalla nave Alan Kurdi e arrivate oggi in Sicilia. Ci sono anche cinque bambini piccoli e una donna incinta.

La Alan Kurdi, l’imbarcazione della ong Sea Eye con 32 persone a bordo, è arrivata in mattinata nel porto di Pozzallo dove sbarcheranno i naufraghi soccorsi la notte di Natale a 17 miglia nautiche dalle coste della Libia. L’attracco e la discesa dei passeggeri era già stato autorizzato nella serata di sabato dal Ministero dell’Interno, dopo che erano state valutate le condizioni di vulnerabilità dei naufraghi, tra cui ci sono anche dieci minori, alcuni molto piccoli, e cinque donne, di cui una incinta: “Per alcuni dei passeggeri è stata anche chiesta l’evacuazione medica”, fanno sapere. Nel frattempo, la Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell’Italia, …









