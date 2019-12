Alcamo. Agricoltore si fa male sul posto di lavoro, denunciato il titolare

Un bracciante agricolo si fa male sul posto di lavoro, e viene denunciato il titolare dell’azienda per cui lavora.

E’ successo ad Alcamo dove un imprenditore agricolo è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali colpose. Infatti, secondo quanto accertato dai Carabinieri, il titolare della ditta non avrebbe formato il suo lavoratore né gli avrebbe fornito gli strumenti di sicurezza necessari. Queste mancanze avrebbero influito nell’infortunio del lavoratore. Ecco i dettagli nella nota dei carabinieri.

Nella giornata del 27 dicembre 2019, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, in conclusione di una mirata attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà S.G., trapanese, cl.70, imprenditore agricolo, titolare di una ditta con sede in Alcamo, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose.

L’indagine, condotta dai Carabinieri, è stata avviata quando un bracciante agricolo di nazionalità marocchina, regolarmente assunto dal titolare della …









