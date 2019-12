Trapani: il caso delle sorelle Fonte, testimoni dell’omicidio Rostagno e diffamate/1

Diffamate con l’accusa di aver mentito al processo Rostagno. L’undici dicembre scorso la Corte d’Assise di Trapani ha condannato per diffamazione l’avvocato trapanese Nino Marino che, nel corso di una intervista televisiva rilasciata nel 2017 aveva accusato le sorelle Emiliana Francesca e Silvana Fonte di aver dichiarato il falso nel processo per l’omicidio di Mauro Rostagno, celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani.

L’avvocato Marino aveva bollato, inoltre, come “pericolosi mafiosi” il padre delle due donne, e il fidanzato di una di loro. All’epoca dei fatti, e cioè la sera del dell’omicidio Rostagno, in contrada Lenzi, il 26 settembre del 1988, le due sorelle erano minorenni: 13 anni Silvana, 17 anni Emiliana Francesca. Da questo oggi

A San Vito lo Capo nel luglio del 2017, dove l’avvocato Marino è stato ospite della rassegna …









Leggi la notizia completa