Trapani, ennesima rissa in centro storico

Ieri notte, in centro storico, ennesimo episodio di violenza con una rissa che si è scatenata in Piazza Lucatelli poco prima dell’una di notte.

Protagonisti due giovani che, a suon di urla e spintoni hanno creato il caos in piazza per futili motivi. Alcune persone sono intervenute immediatamente per sedare gli animi e la situazione in pochi minuti è rientrata. “Lo lascio per terra”, urlava uno dei due giovani. Fortunatamente, nessun ferito. L’episodio si aggiunge alla lunga serie di simili eventi avvenuti negli ultimi mesi.









